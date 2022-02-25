Не оккупация, а освобождение. Лавров рассказал о целях России на Украине

Москва, подчеркнул Лавров, заинтересована в освобождении Украины от "двух механизмов внешнего управления" со стороны западных стран и местных "неонацистов" и в том, чтобы народы страны могли определить свое будущее без давления извне.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия не собирается оккупировать Украину и готова к переговорам в любой момент после того, как украинские военные сложат оружие. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с луганским коллегой Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой.

В Москве хотят дать жителям Украины определить свою будущую судьбу "свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии" и "без какого-либо давления извне": "Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие, и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России".

Нынешнюю украинскую власть Москва не может признать демократической, в том числе "потому что сейчас режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления - [это] Запад во главе с США и неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает на современной Украине".

О готовности к переговорам

"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента [Владимира Путина], прекратят сопротивление, сложат оружие".

Россия при этом не собирается ни "нападать", ни "угнетать" украинских военных, либо относиться к ним "каким-то унижающим достоинство образом". Более того, в рамках операции она не атакует самих военнослужащих, только непосредственно военные объекты: "Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами не наносится. Статистика, которая сейчас имеется в наличии, это подтверждает".

О позиции Зеленского

При этом нынешний президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможность договориться с Москвой: "Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. <...> Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую".

Сам Лавров также не верит, что украинский лидер действительно готов обсуждать нейтральный статус, который рассматривался ранее как одна из возможностей избежать конфликта: "Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус".

О сотрудничестве с Донбассом

Россия неизменно поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики "в их стремлении укреплять свою самостоятельность, в их стремлении обеспечивать свои права, прежде всего право жить на этой земле и право иметь культурные, языковые и другие традиции населения Донбасса, которые складывались веками и которые сейчас украинский режим попытался подорвать".

На первых переговорах представителей внешнеполитических ведомств стороны договорились провести серию консультаций, обсудили формирование договорно-правовой базы сотрудничества и открытие донецкого и луганского посольств в Москве и российских представительств в Донецке и Луганске.