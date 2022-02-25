Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как известно, сегодня президент Украины [Владимир] Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - указал он.

По словам представителя Кремля, Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины.

"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который в свою очередь заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Песков, в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В пятницу Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором предложил Путину сесть за стол переговоров.