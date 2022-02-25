Кремль заявил, что Мирзиёев с пониманием отнесся к спецоперации России на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным с пониманием отнесся к спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзиёев "выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий".

Президент России и президент Узбекистана также подтвердили в ходе телефонного разговора намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики.

"Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.