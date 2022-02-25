Клишас: ответ России на новые санкции стран Запада должен быть быстрым и жестким

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции стран Запада нарушают права россиян, ответ РФ должен быть быстрым и жестким. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Новая волна антироссийских западных санкций направлена в первую очередь против простых россиян и нарушает права наших граждан. Ответ России должен быть быстрым, жестким и необязательно симметричным", - сказал сенатор ТАСС.

По его словам, выработка ответных мер находится в компетенции исполнительной власти. "Мы в парламенте будем внимательно следить за ответными мерами и действиями правительства", - добавил Клишас.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Президент США Джо Байден в четверг объявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против крупных российских банков, устанавливают дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в РФ. По мнению Байдена, таким образом будет нанесен большой урон высокотехнологичному сектору РФ, включая ее космическую программу. Также в четверг страны - члены ЕС приняли решение о введении новых санкций против России и Белоруссии. Как говорится в заявлении лидеров, санкции охватят финансовый и транспортный сектора России, а также визовую политику Евросоюза в отношении РФ.