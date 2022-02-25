Путин рассказал Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Киевом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о причинах спецоперации по защите Донбасса и готовности направить делегацию в Минск для переговоров с властями Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Президент России подробно информировал председателя КНР о причинах принятия решения признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику и провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства", - говорится в сообщении.

Как добавили в Кремле, Путин также отметил, что "с учетом только что поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины".

Председатель КНР заявил, что с уважением относится к действиям Москвы в кризисной ситуации вокруг Украины.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

Совпадение подходов по мировой повестке

Кремль после телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина констатирует совпадение принципиальных подходов сторон по основным вопросам международной повестки дня.

"В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня", - сообщила пресс-служба главы российского государства.

Стороны также сделали акцент на важности наращивания взаимного сотрудничества, в том числе с учетом итогов переговоров, состоявшихся 4 февраля.

"Лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом итогов своих переговоров 4 февраля в Пекине", - говорится в сообщении Кремля.