Россия 24 февраля получила от Украины ноту о разрыве дипотношений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МИД России в четверг получил ноту о разрыве дипломатических отношений от внешнеполитического ведомства Украины, таким образом Киев поставил жирную точку в процессе разрушения отношений с Москвой. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нами была получена нота МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений. Напомню, они были установлены 30 лет назад, 14 февраля 1992 года. Таким образом, националистический режим, который пришел к власти, еще раз скажу, это же важно сейчас понимать, в результате вооруженного госпереворота в феврале 2014 года, так вот ими была поставлена жирная точка в процессе разрушения наших отношений", - сказала Захарова.

"Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижая достоинство людей и издеваясь над ними, лишены какого-либо суверенитета и целеполагания в интересах украинского народа. Единственное, что киевский режим может делать, - использовать указания, которые поступают из-за океана, но при этом делает это, мягко говоря, не всегда успешно и точно вопреки интересам народа Украины", - добавила Захарова.

Москва сожалеет, что Киев взял курс на разрыв отношений, но верит в мудрость украинского народа.

"Мы глубоко сожалеем, что киевский режим избрал такой курс на разрыв с Россией всех видов отношений со всем и всеми, кто имеет отношение к чему-либо русскому, - отметила она. - Мы надеемся, что история скоро расставит все на свои места, и верим в многовековую мудрость украинского и русского народов, веками населявших территорию современной Украины и живших в гармонии и уважении друг к другу. Мы уверены, что наши семейные и духовные узы сильнее человеконенавистнической политики нынешнего марионеточного правительства в Киеве".

Разрыв дипотношений, произошедший по инициативе киевского режима, поставил жирную точку в процессе разрушения двусторонних отношений, продолжила дипломат, напомнив, что с 2014 года Украина денонсировала более 30 межгосударственных и межправительственных соглашений с РФ, включая договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не считая десятков межведомственных договоренностей, а также свыше 60 соглашений в рамках СНГ.

"Посла Украины в Москве нет с 2014 года, но не потому, что ему что-то здесь угрожало, с ним не поддерживали контакты или у него не было возможности осуществлять свои дипломатические функции, - констатировала Захарова. - Отнюдь. Украинские дипломаты вплоть до последних дней пользовались привилегиями дипломатического иммунитета, у них были все возможности для полноценной работы, и уж точно их жизни и здоровью ничего не угрожало, чего не скажешь о российских дипломатах и сотрудниках консульских дипломатических учреждений на Украине".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что российские дипломаты на Украине "жили в состоянии угроз и постоянной осады со стороны националистов, которые закидывали их бутылками с зажигательной смесью и просто брали диппредставительства РФ штурмом, нанося ущерб не только зданиям, но и непосредственно людям, из-за чего нужно было принимать срочные меры, вплоть до закрытия", как это пришлось сделать с отделением Россотрудничества.

"Такая пещерная ненависть к России, ко всему русскому, включая язык, культуру, нашу общую с Украиной историю, стала визитной карточкой киевского режима и той политики, которая им проводилась как внутри государства, так и вовне", - резюмировала Захарова.