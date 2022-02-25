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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Захарова: РФ нужны в нынешних условиях юридически обязывающие гарантии от США и НАТО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В нынешних условиях дискуссии по безопасности недостаточны для России, ей нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии от США и НАТО. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам недостаточно разговоров о безопасности, нам нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии США и их союзников по НАТО, а теперь особенно, учитывая, что мы сейчас даже за последние месяцы увидели и услышали", - указала дипломат.

РФ видит усилия НАТО по втягиванию в альянс Финляндии и Швеции, их политика неприсоединения является важным фактором безопасности. 

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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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