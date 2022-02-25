Путин: боестолкновения на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Националисты играют роль заградотрядов в украинских войсках. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - заявил президент.

Основные боестолкновения в ходе операции на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями - Путин.

Путин не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Неонацисты выставляют тяжелое вооружение прямо в центре крупных городов Украины, чтобы вызвать ответный удар.

"По имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это: бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков", - указал он.

По словам российского лидера, таким образом они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов "по жилым кварталам".

Путин дал самую высокую оценку действиям российских военных на Украине.

"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал глава государства.