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Захарова назвала фальсификациями попытки сравнивать бомбардировки НАТО Югославии и Украину

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Попытки сравнивать ситуацию с бомбардировками НАТО Югославии и военную операцию РФ на Украине являются фальсификациями. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные сравнения и заходы - это тоже часть фальсификации. Мы знаем, как Запад любит фальсифицировать", - сказала она, комментируя вопрос журналиста о том, что, по утверждениям некоторых аналитиков, аргументация РФ при операции на Украине идентична той, которую использовали в НАТО во время бомбардировок Югославии.

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