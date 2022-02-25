Мишустин заявил, что у РФ есть соображения насчет ответа на санкции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Влияние санкций на российскую экономику должно быть минимизировано, у властей РФ есть соображения, каким должен быть ответ на вводимые ограничения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе в рамках достижения национальных целей развития", - сказал Мишустин.

По его словам, первым на резкие политические заявления разного рода реагирует финансовый рынок. "Сейчас важно внимательно следить за ситуацией на этом рынке, чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем темпе и предоставляли нашим гражданам и организациям все необходимые в этой сфере услуги", - добавил премьер.

Мишустин заверил, что банковским учреждениям, в том числе оказавшимся под санкциями, будет оказана помощь.

"Правительство и Банк России находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать любую необходимую поддержку, в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции", - заявил Мишустин.

Мишустин поручил при необходимости принимать на фоне санкций меры поддержки работы системообразующих организаций РФ.

"В текущей ситуации, конечно, надо обратить особое внимание на работу системообразующих организаций, надо внимательно следить за их работой и в случае необходимости принимать меры для их системной поддержки", - заявил Мишустин на совещании по текущей экономической ситуации.

По оценке премьера, экономика показала хорошую динамику, активно идут процессы импортозамещения.

Нужно внимательно следить за ситуацией на финансовом рынке на фоне санкций, чтобы граждане получали все банковские услуги.

Мишустин поручил в кратчайшие сроки провести анализ и предложить комплекс мер по поддержке предприятий, особенно системообразующих, на фоне санкций.

"Просьба в кратчайшее время проанализировать комплекс мер, которые можно предложить, особенно по поддержке системообразующих предприятий", - сказал он.