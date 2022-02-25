Поклонская призвала Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Обращение она опубликовала в своем телеграм-канале на русском языке, а к Зеленскому обратилась на украинском.

"Судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. Если бы это было возможно, я бы все силы направила на предотвращение кровопролития родных для меня народов и достижение соглашения. Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие", - сказала она.

Также Поклонская призвала украинского лидера "проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон". Такое решение поддержит и Россия, и Украина, считает замглавы Россотрудничества.

"Русские и украинцы - сильные нации, которые своим примером могут показать, что главное - люди. И мы всегда вместе, мы способны проходить самые сложные испытания. Даже те, которые называются враждой", - добавила Поклонская.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.