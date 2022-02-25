Захарова: Россия поддержала решение Болгарии о запрете марша неонацистов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия полностью поддерживает заявления болгарских властей о недопустимости проведения нацистского шествия "Луков марш". Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание и полностью поддерживаем позицию болгарских властей по недопустимости проведения подобных нацистских, фашистских мероприятий, и [также обратили внимание] на реакцию по осквернению мемориала. Здесь [нет] никаких двойных прочтений, мы это увидели, ценим", - сказала она.

По словам дипломата, "это достойная реакция". "Важно, чтобы она также реализовывалась и на практике", - добавила она.

По ее словам, в МИД РФ отметили выраженную по этому поводу позицию МИД Болгарии о неприемлемости проявления антисемитизма, расизма, нетолерантности, дискриминации и ненависти. "Россия неизменно призывает к сплочению усилий международного сообщества в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом, агрессивным национализмом", - добавила Захарова.

"Мы рассматриваем подобное развитие событий, как всегда, критически, но при этом мы рассчитываем, что болгарские власти будут последовательно и эффективно бороться с этими уродливыми явлениями на своей земле", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 12 февраля болгарские неонацисты, несмотря на запрет мэрии Софии и действия местного МВД, органов прокуратуры Болгарии, в очередной раз устроили свое шествие, именуемое "Луков марш", в память о генерале времен Второй мировой войны Христо Лукове, известном своими фашистскими и антисемитскими взглядами.