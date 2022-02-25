Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила вместо него Варшаву, а затем ушла со связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу", - сообщил журналистам представитель Кремля.

Кремль считает чрезвычайно опасным, когда националисты развертывают системы залпового огня в крупных городах Украины, заявил Песков.