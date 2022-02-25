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Джабаров просит СЕ вернуть уплаченный РФ взнос в связи с приостановкой членства

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам напомнил, что ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы составляет €32,5 млн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Совет Европы вернуть уплаченный Россией ежегодный взнос в связи с приостановкой членства страны в этой организации.

"Уважаемый Совет Европы, если я правильно помню, взносы выплачивался в начале года. Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!!!" - написал сенатор в своем телеграм-канале в пятницу.

Он напомнил, что ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы составляет €32,5 млн.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в пятницу в Twitter, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. В Совете Европы "осудили вооруженное нападение России на Украину в нарушение международного права" и призвали РФ "незамедлительно прекратить военную операцию".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
РоссияДжабаров, Владимир Михайлович
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