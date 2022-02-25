Слуцкий: решение о приостановке прав РФ в Совете Европы никак не изменит курс России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитический курс России не изменится после решения комитета министров Совета Европы приостановить ее права в этой организации. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы можем только сожалеть в связи с таким решением, которое, однако, никак сегодня не сможет поменять курс России", - написал депутат, заметив, что "ситуация дошла до критической точки совсем не по российской вине".

Как говорится в заявлении комитета министров СЕ, он "сегодня принял решение немедленно приостановить права Российской Федерации в комитете и в Парламентской ассамблее в связи с вооруженным вторжением на Украину". Принятое решение означает, что "Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций организации, включая Европейскую конвенцию по правам человека".