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Молния

Захарова: без демилитаризации и денацификации контакты с Украиной будут бесполезны

Без демилитаризации и денацификации контакты с украинским руководством будут бесполезны - Захарова.

Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что размещение националистами систем залпового огня в крупных городах Украины опасно
Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи
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