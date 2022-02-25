Климов назвал неприемлемыми угрозы Зеленского ядерным оружием в адрес России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, поставивший свою страну на грань катастрофы, дошел до угроз ядерным оружием в адрес России, что абсолютно неприемлемо. Об этом ТАСС заявил в пятницу зампред международного комитета Совета Федерации, глава временной комиссии по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

"Политика, которая проводилась от его имени, окончательно добила украинскую экономику, развернула невиданный ранее милитаризм в самой Украине. И дело дошло до того, что он начал фактически угрожать России ядерным оружием, что абсолютно неприемлемо. Кроме того, именно он поставил точку, сорвав все возможности для продолжения минских переговоров своими заявлениями и своими действиями", - сказал сенатор.

Он добавил, что именно при Зеленском началась "очередная военная операция карательного характера против жителей Донбасса, которая привела к тяжким последствиям". "Команда, которая его окружает, состоит или из таких же, как он, или из агентов внешних, главным образом американских сил. Поставив Украину на грань национальной катастрофы, он лично несет неисчислимые беды народу Украины, который, конечно же, заслуживает лучшей доли. Его импульсивные решения окончательно ввергают ситуацию в неуправляемый хаос", - сказал Климов.

Парламентарий подчеркнул, что все это играет на руку тем, "кто хотел бы устроить серьезную акцию коллективного Запада в отношении России не только в форме жестких санкций, но и в форме разного рода других рестрикций, цель которых ослабление России". "Более того, сам Зеленский начал вмешиваться в наши внутренние дела, фактически провоцируя цветную революцию в самой России. И это также абсолютно неприемлемо и само по себе является грубейшим нарушением как международного, так и российского законодательства", - указал зампред международного комитета.

По его мнению, Зеленский "достаточно случайно оказался на вершине украинского руководства и стал пешкой в руках как внутренних русофобски настроенных кланов, так и своих заокеанских кураторов". "Фактически, он особенно в последнее время был в полном их подчинении и следовал строго их указаниям", - констатировал Климов.

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.