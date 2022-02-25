Захарова заявила, что Россия ответит на санкции ЕС против Лаврова и Путина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва как всегда ответит на санкции, вводимые Евросоюзом против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным", - сказала она, комментируя соответствующие санкции Брюсселя.