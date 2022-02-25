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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

РФ обменялась с ДНР и ЛНР грамотами о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в пятницу обменялась с Донецкой и Луганской народными республиками грамотами о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"25 февраля в МИД России состоялась церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанных 21 февраля 2022 года в Москве", - говорится в сообщении.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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