РФ обменялась с ДНР и ЛНР грамотами о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в пятницу обменялась с Донецкой и Луганской народными республиками грамотами о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"25 февраля в МИД России состоялась церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанных 21 февраля 2022 года в Москве", - говорится в сообщении.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.