Захарова заявила, что ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о санкциях Лондона в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и "заморозке их счетов", указала, что у них нет зарубежных счетов, в том числе в Великобритании.

"Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство королевства не заморозило, а отморозило что-то?" - написала она в своем Telegram-канале.

Санкции в отношении президента и министра иностранных дел РФ - свидетельство бессилия стран Запада, считает Захарова.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ и министра иностранных дел РФ в связи с российской операцией на Украине. Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку счетов и активов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.