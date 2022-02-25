Захарова назвала ограничение прав России концом существования Совета Европы

"Это означает конец существования этой организации, она становится бессмысленной, - сказала она. - Либо они будут обсуждать нас без нас, но тогда и принятие документов не будет иметь никакой силы, а без нас у них и повестки другой нет. Посмотрите, чем они были заняты все эти годы, кроме нас и бесконечного, из ничего берущегося агрессивного поведения в сторону России, так они создали повестку", - отметила Захарова.

Как говорится в заявлении комитета министров СЕ, он "сегодня принял решение немедленно приостановить права Российской Федерации в комитете и в Парламентской ассамблее в связи с вооруженным вторжением на Украину". Принятое решение означает, что "Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций организации, включая Европейскую конвенцию по правам человека".

Приостановка России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.