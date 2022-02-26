Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран, осуждающую специальную военную операцию РФ на Украине, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

За проект резолюции проголосовали 11 членов органа, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

В документе, соавторами которого выступили более 60 государств, действия России осуждались как нарушающие Устав ООН, авторы проекта требовали от РФ немедленно прекратить использование силы против Украины и вывести все свои войска за международно признанные границы страны. Помимо этого авторы осуждали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик и требовали от нее отказаться от этого решения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.