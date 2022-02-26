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Медведев: санкции могут быть поводом для прерывания диалога по стратегической стабильности

Зампред Совета безопасности РФ заявил, что санкции ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - написал Медведев в субботу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, санкции ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена. "Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса", - написал политик. Он подчеркнул, что операция "будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России". "Ни больше и ни меньше", - подчеркнул Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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