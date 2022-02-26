Медведев: санкции могут быть поводом для прерывания диалога по стратегической стабильности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - написал Медведев в субботу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, санкции ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена. "Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса", - написал политик. Он подчеркнул, что операция "будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России". "Ни больше и ни меньше", - подчеркнул Медведев.