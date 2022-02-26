Медведев назвал СЕ и ПАСЕ "бессмысленными богадельнями"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит проблем для России из-за ее исключения из некоторых международных организаций. По его мнению, напротив, это повод "забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".

"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно", - написал Медведев в субботу на своей странице во "ВКонтакте". "Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость", - отметил с иронией зампред СБ. Однако, на его взгляд, такое исключение - "неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". "И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - пояснил он.

По мнению Медведева, "к тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране". "Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - привел пример он.

Зампред Совбеза с сарказмом заметил, что отказ Организации экономического сотрудничества и развития от присоединения России к организации - "тоже безумно страшная вещь". "Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас и так там не желали видеть уже почитай восемь лет. И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…" - написал Медведев.

"Далее по исключениям "отовсюду" в виде наказания - по списку. Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну", - заключил заместитель председателя СБ РФ.