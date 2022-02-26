Президент Киргизии в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия РФ по защите Донбасса, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"В ходе состоявшегося по инициативе киргизской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым обсуждено развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию", - говорится в сообщении.

"Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь пресс-служба главы киргизского государства также проинформировала, что лидеры "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, в том числе по складывающейся ситуации вокруг Украины".

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.