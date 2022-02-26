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Военная операция на Украине
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Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Спикер Госдумы добавил, что публикуемые в соцсетях видео украинского лидера были записаны заранее
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев еще в пятницу, со своим окружением он находится во Львове.

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Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - написал спикер.

Он также отметил, что публикуемые в соцсетях видео украинского лидера были записаны заранее.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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