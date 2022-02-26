Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев еще в пятницу, со своим окружением он находится во Львове.

Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - написал спикер.

Он также отметил, что публикуемые в соцсетях видео украинского лидера были записаны заранее.