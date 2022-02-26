Сотрудники посольств Словакии и Словении на Украине прибыли из Киева в Румынию

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Автоколонна с сотрудниками посольств Словакии и Словении на Украине, которые были эвакуированы из Киева, прибыла в субботу в Румынию. Об этом со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя сообщило информационное агентство ТАСР.

"[Авто]колонна, в которой находятся эвакуированные из Киева сотрудники дипломатического представительства Словакии, благополучно пересекла границу [Украины] с Румынией. К ней присоединились и коллеги [словацких дипломатов] из посольства Словении в Киеве", - отметил Надь, чьи слова привело агентство.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.