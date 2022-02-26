Губернатор Новгородской области Андрей Никитин готов избираться на второй срок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о том, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона, которые состоятся этом году. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Никитина Николай Шестаков в своем официальном Telegram-канале.

"И если вы доверяете мне, если считаете, что вместе мы готовы достичь большего, я готов оправдать ваше доверие, доверие людей, живущих в регионе и выдвинуть свою кандидатуру на второй губернаторский срок", - приводит Шестаков слова Никитина, которые он произнес в ходе XXXV отчетно-выборной конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Андрей Никитин избран главой Новгородской области 10 сентября 2017 года сроком на пять лет. За него проголосовали почти 68% избирателей. Его полномочия истекают в 2022 году.