Посольство РФ направит ноту в МИД Франции в связи с задержанием судна в Ла-Манше

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажу российского сухогруза Baltic Leader, задержанного во Франции, разрешено спуститься на берег, дальнейшая судьба судна будет решаться в суде. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

По его словам, всего на борту находилось 19 человек. "Спущенному на берег экипажу разрешено свободное перемещение по городу", - сказал он. В то же время собеседник агентства заявил, что информации об условиях размещения экипажа во Франции пока нет, соответствующих обращений на этот счет не поступало.

Представитель российской дипмиссии уточнил, что сейчас судно задержано и "решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке". "Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - добавил Макогонов.

Как сообщало ранее AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря, задержанное судно под российским флагом вышло из порта Руана и направлялось в сторону Санкт-Петербурга. На его борту был груз новых автомобилей. Газета La Voix du Nord сообщила, что решение о задержании судна было принято в Генеральном секретариате по морским делам при премьер-министре Франции, однако там в ответ на запрос корреспондента ТАСС, пока не подтвердили данную информацию, как и формальные причины для задержания сухогруза.