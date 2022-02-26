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Военная операция на Украине
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Песков: войска РФ возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин 25 февраля отдал приказ остановить продвижение войск на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога сегодня днем движение было возобновлено. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что так как "по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Песков уточнил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались. "Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу "джихад-мобилей", только там они сейчас называются "бандер-мобили", - сказал он.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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