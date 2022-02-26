Посольство РФ в Швейцарии попросило ее власти обеспечить безопасность в связи с угрозами

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посольство России в Швейцарии попросило ее власти обеспечить безопасность в связи с поступающими в адрес сотрудников угрозами. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-атташе посольства Владимир Хохлов.

"В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос", - отметил пресс-атташе.

Он пояснил, что угрозы и оскорбления поступают "сейчас регулярно на электронную почту".

В пятницу правительство Швейцарии поддержало санкции Евросоюза против России, введенные в связи с событиями на Украине. Берн заявил, что "финансовым посредникам в Швейцарии запрещено устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и четырьмя предприятиями" РФ, которые внесены в санкционный список ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.