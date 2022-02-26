В МИД РФ прокомментировали решение о приостановке членства России в Совете Европы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва в скором времени определится с дальнейшими шагами в связи с решением Комитета министров Совета Европы о приостановке членства России в организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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"В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами [в связи с приостановкой членства России в СЕ]. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение. Без России Совет Европы утратит свою общеевропейскую идентичность, а в конечном итоге и смысл существования", - указала дипломат.

Дипломат напомнила, что на внеочередном заседании 25 февраля Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальным поводом послужила проводимая Россией специальная военная операция на Украине. "На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы", - пояснила она.

"Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - подчеркнула Захарова.

В комментарии отмечается, что Страсбургская организация претендует на ведущую роль в защите прав человека на континенте. "Однако на протяжении восьми лет после кровавого государственного переворота на Украине она так и не нашла в себе силы осудить преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса. Предпочитала закрывать глаза на бесчинства украинских карателей, от рук которых погибли тысячи мирных граждан", - добавила она.

И когда Россия решила "положить конец этим злодеяниям" и встала на защиту своих соотечественников и граждан, в Совете Европы проявили недюжинные рвение и оперативность, влились в общий хор обличителей России", отметила Захарова.

Специальная операция

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.