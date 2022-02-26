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Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что чеченские силовики без потерь захватили военный объект на Украине

Глава Чечни также опубликовал видео, на котором командир специального моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейн Межидов водружает флаг на территории контрольно-пропускного пункта
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре) Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре)
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики без потерь заняли объект оперативной бригады нацгвардии Украины.

"Некоторые говорят, много убито наших бойцов. На сегодняшний день у нас нет ни одной потери, ни одного раненого человека, и нет даже царапины. Есть хорошие показатели, результаты. Наши бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины. Было боестолкновение, но, хвала Всевышнему, без потерь. Мы забрали этот объект бригады", - сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Он также опубликовал видео, на котором командир специального моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейн Межидов водружает флаг на территории контрольно-пропускного пункта.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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