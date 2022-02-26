Кадыров заявил, что чеченские силовики без потерь захватили военный объект на Украине

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики без потерь заняли объект оперативной бригады нацгвардии Украины.

"Некоторые говорят, много убито наших бойцов. На сегодняшний день у нас нет ни одной потери, ни одного раненого человека, и нет даже царапины. Есть хорошие показатели, результаты. Наши бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины. Было боестолкновение, но, хвала Всевышнему, без потерь. Мы забрали этот объект бригады", - сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Он также опубликовал видео, на котором командир специального моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейн Межидов водружает флаг на территории контрольно-пропускного пункта.