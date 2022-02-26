Зюганов: приостановка прав России в Совете Европы не несет никакого урона стране

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение комитета министров Совета Европы о приостановке прав России в этой организации не несет никакого урона стране, ситуация успокоится, и РФ восстановит связи. Такое мнение в субботу выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия-24".

"Никакого урона. <…> Все успокоится и будет нормально. Проявить сейчас волю, характер, выкорчевать неонацизм на Украине. Демилитаризуйте эту зону, сядьте за стол переговоров. Уверен, давно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пора проявить волю и остановить там бойню. Как верховный главнокомандующий он обязан это сделать. И будет все в порядке. Восстановим порванные связи и будем успешно и уверено развиваться вперед, у нас для этого есть все необходимое", - сказал он.

Комитет министров Совета Европы в пятницу принял решение о немедленной приостановке права представительства России в самом комитете и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Подобное ограничение России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.