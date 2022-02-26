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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Кроме того, в беседе президента России и премьера Армении были "затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по практическим аспектам реализации договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая вопросы обеспечения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в беседе лидеров были "затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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