Захарова: у МИД РФ нет данных о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подтверждения того, что россияне не смогут получать шенгенские визы, нет. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала", - сказала она.