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Военная операция на Украине
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Путин обсудил с Алиевым военную операцию на Украине

Президенты РФ и Азербайджана также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Развитие ситуации с российской специальной военной операцией на Украине среди других тем обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждено <…> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - говорится, в частности, в сообщении.

Кроме того, как заявили в пресс-службе, в продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне Путин и Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что лидеры Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры с РФ.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыВоенная операция на Украине
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