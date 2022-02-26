Путин обсудил с Алиевым военную операцию на Украине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Развитие ситуации с российской специальной военной операцией на Украине среди других тем обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждено <…> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - говорится, в частности, в сообщении.

Кроме того, как заявили в пресс-службе, в продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне Путин и Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что лидеры Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры с РФ.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.