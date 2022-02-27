Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил представитель Кремля.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Песков. "В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пообещал в ближайшее время распространить это заявление.

Военная операция

Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров с украинской стороной, информировал Песков. "Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера", - сказал представитель Кремля.

В субботу Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение основных сил российских войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога 26 февраля днем движение было возобновлено в соответствии с планом проведения операции.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь главы государства говорил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента, ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

В офисе Зеленского говорили, что он может обсудить нейтральный статус Украины вкупе с пакетом гарантий по ее безопасности. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров. В субботу вечером Зеленский заявил, что с предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.