Мединский: Россия гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона гарантировала и готова была обеспечить безопасность делегации Украины на возможных переговорах в Гомеле, заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

"Сторонами был детально проработан маршрут следования украинской делегации, он был согласован. Нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации", - сказал он в посольстве РФ в Минске.

Мединский сообщил, что делегация России ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени (совпадает с московским).

"Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В составе делегации - представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Встреча назначена в Гомеле.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.