Попытка переговоров в Гомеле. Основные заявления Москвы, Киева и Минска

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры на белорусской территории, но вскоре после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко стало известно о согласии Киева отправить на встречу своих представителей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/.Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправляется в Гомельскую область на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам в воскресенье сам Мединский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры на белорусской территории, но вскоре после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко стало известно о согласии Киева отправить на встречу своих представителей. ТАСС собрал ключевые заявления сторон на данный момент. Позиция Москвы Российская делегация, в состав которой, помимо Мединского, вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, прибыла в Белоруссию в воскресенье утром.

Мединский говорил журналистам, что представители России будут ждать украинского ответа до 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Позднее он отметил, что они были готовы уехать, когда получили подтверждение, что украинская сторона согласна на переговоры. Кто войдет в делегацию Киева, представитель Москвы называть не стал. Ранее Руденко отмечал, что ее состав определит сама украинская сторона. По данным украинского издания "Зеркало недели", на встречу отправляется замглавы МИД Украины Николай Точицкий. По оценке Слуцкого, стороны могут добиться конструктивного результата уже к концу дня, однако сами переговоры могут продлиться дольше. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на этот раз Москва не планирует из-за переговоров приостанавливать военную операцию, как это было сделано в пятницу. Ответ Киева Украина не готова вести переговоры в Белоруссии, поскольку с ее территории ведутся "агрессивные действия", заявлял в очередном обращении Зеленский. Он предложил любой город "в стране, с территории которой не летят ракеты", - Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Президент Украины вновь указал на стремление к переговорам: "Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны".