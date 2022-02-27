Песков опроверг информацию о новом выступлении Путина по спецоперации на Украине

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в воскресенье выступить с новым заявлением по спецоперации на Украине после предложения Киеву провести переговоры в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее заявление проанонсировало видеохостинговое агентство Ruptly, ссылка на готовящуюся трансляцию доступна на его официальном сайте.

"Нет", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такое выступление президента.

Ранее Песков сообщал журналистам, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Минск позже подтвердил, что в Гомеле подготовлено все необходимое для встречи.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.