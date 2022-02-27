Слуцкий: в случае отказа от переговоров ответственность за последствия ляжет на Киев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ в Минске готова до 15:00 по местному времени (совпадает с мск) ждать ответа украинской стороны по переговорам, в случае отказа или отговорок ответственность за дальнейшие события ляжет на Киев. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Делегация РФ во главе с помощником президента России Владимиром Мединским остается в Минске и готова ждать до 15:00 белорусского времени подтверждения украинской стороны о готовности принять участие в переговорах в Гомеле. Именно Киев выступил их инициатором", - написал Слуцкий.

По его словам, делегация рассчитывает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского "о желании мира - не пустые слова". "В случае очередного отказа и новых отговорок вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", - добавил Слуцкий, отметив, что "чем быстрее начнется переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней".

Российская сторона гарантировала и готова была обеспечить безопасность делегации Украины на возможных переговорах в Гомеле, заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента. Встреча назначена в Гомеле.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.