МИД РФ: Москва не будет спекулировать на том, почему делегация Киева не приехала в Гомель

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Россия не будет спекулировать на причинах, почему украинская делегация пока не приехала в Гомель, заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития в ситуации с Украиной. "Наверное, вопрос не о месте, где собираться, вопрос о том, с чем ехать на переговоры. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что позволит спасти жизни людей", - заключил Руденко.

Он отметил, что пока российская сторона слышит заявления представителей президента Украины о том, что они не собираются приезжать в Гомель. "Для нас это показатель, действительно, наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром", - указал замглавы МИД РФ.

"Мы ждем, мы не будем спекулировать на каких-то причинах, которые заставляют делегацию Украины задерживаться с приездом в Гомель. Наверное, это они должны рассказать более подробно и достоверно", - сказал Руденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия. Он отмечал, что Киев предлагал российской стороне в том числе Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.

"Нам не очень понятен вообще набор этих городов и [то], почему предлагаются именно эти столицы. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех. Удобнее и ближе с точки зрения логистики", - пояснил дипломат, говоря о предложении Киева.

А с точки зрения логистики, продолжил Руденко, Белоруссия находится ближе других локаций и для России, и для Украины. К тому же, напомнил он, в республике проходили переговоры в рамках Минской Контактной группы. "Мы считаем, что приглашение президента Белоруссии [Александра Лукашенко] может быть поддержано. Но и непонятны мотивы, которые не позволяют украинской делегации сюда приехать", - подытожил замглавы российского дипведомства.

Внешнее давление

Украинское руководство испытывает колоссальное внешнее давление при принятии решений, но следует дождаться его реального и мотивированного ответа об участии в переговорах с Россией, заявил Руденко.

"Мы знаем о колоссальном [внешнем] давлении, которое испытывает нынешнее украинское руководство, которое, к сожалению, не ослабевает. Но давайте мы все-таки дождемся реального мотивированного ответа Украины", - указал замминистра.

Руденко заявил, что вопросы демилитаризации и денацификации Украины должны быть в центре переговоров РФ и Украины в Гомеле.

"Тем не менее задачи военной операции, которую осуществляет Россия, - это демилитаризация и денацификация Украины, - наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, на каких условиях Москва могла бы предложить приостановить специальную операцию и будет ли обсуждаться обмен пленными, Руденко указал: "Пока не будем спекулировать на эту тему, поскольку детали проясняются в ходе переговоров. Нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны".

"Дипломатия любит тишину"

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывала на проведение переговоров с Украиной по принципу "дипломатия любит тишину", но украинскую сторону это пока не устраивает. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Скажу вам честно, дипломатия любит тишину, поэтому именно в таком ключе мы и намеревались переговоры вести", - сказал Руденко, отметив, что речь идет о встрече без представителей прессы и так далее, "а именно за столом переговоров, спокойно, когда люди могут обсудить все вопросы, которые их волнуют".

"Но, к сожалению, видимо, такой подход пока еще не устраивает" украинскую сторону, сказал замглавы МИД РФ. "И тем не менее время у нас еще есть", - добавил он.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента, ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча назначена в Гомеле. Мединский заявил, что делегация России ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени (совпадает с московским).

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.