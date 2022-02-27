Слуцкий заявил, что Украине не стоит тянуть с ответом по участию в переговорах с Россией

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти хотя бы в конце дня, мяч на стороне Киева, и ему не стоит тянуть с ответом, заявил в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Сейчас мяч на поле [президента Украины Владимира] Зеленского, который должен направить, как украинская сторона и согласовала накануне, свою делегацию для переговоров в Белоруссию. Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, это даст возможность прийти сторонам к единой позиции. "Тянуть не то, что дни, а часы - совершенно преступно, непозволительно, тем более, если те, кто сейчас у власти в Киеве, хотя бы насколько-то пекутся о своем народе, о судьбе Украины", - добавил парламентарий.

"Сегодняшний демарш президента Зеленского нам совершенно непонятен и мы рассчитываем, исходя из здравого смысла, что украинская делегация должна быть сегодня направлена сюда и переговоры должны сегодня хотя бы в конце дня состояться, от этого очень много зависит", - добавил он, заверив, что у России "четкая переговорная позиция".

Говоря о претензиях Киева к месту встречи Слуцкий заметил, что Белоруссия идеальна для переговоров с Украиной с точки зрения безопасности. "Если Украина на переговоры не приедет, значит, на самом деле к переговорам они не готовы. И якобы неподходящая страна Белоруссия - с нашей точки зрения она идеальна со всех точек зрения, в том числе с точки безопасности", - сказал Слуцкий.

Пока же, продолжил глава думского комитета, российская делегация "находится в режиме ожидания и одновременно определенного недоумения от слов президента Зеленского". "Сначала Киев называет готовность к встрече в Белоруссии, затем сегодня называет другие страны. Тянуть время совершенно не в интересах Киева", - указал он. По его словам, если Украина откажется от переговоров, "это значит, что западные инструкторы сегодняшней киевской власти дают совершенно деструктивные инструкции". Слуцкий добавил, что в случае срыва переговоров решение будет приниматься на высшем уровне.

Глава комитета при этом не стал конкретизировать, кого именно российская делегация ждет на переговорах с украинской стороны, а также с кем велись предварительные согласования. "Я не буду называть фамилий, это сейчас совершенно лишнее. Сейчас важно, чтобы переговоры состоялись. Конкретные фамилии вряд ли нам что-то дадут. Что-то субстантивное могут дать только результаты переговоров", - пояснил он, выразив уверенность, что если они пройдут, то результат точно будет.