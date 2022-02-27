В МИД РФ заявили, что Москва намерена на переговорах с Киевом разговаривать о мире

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Россия на переговорах с Украиной намерена обсудить вопросы мира. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом на Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - сказал Руденко.

"Главным условием [является] <...> выполнение тех требований, о которых говорил наш президент: это требование о демилитаризации и о денацификации Украины. Естественно, это потребует определенных шагов со стороны наших украинских коллег", - отметил замминистра.

Состав делегации

Руденко заявил, что украинская сторона должна самостоятельно определять, на каком уровне и в каком составе будет представлена на переговорах с Россией. Отвечая на вопрос ТАСС, на каком уровне ожидают российские переговорщики украинскую делегацию, замминистра отметил, что "это определяет сама украинская сторона".

"Каждая сторона обычно на всех дипломатических переговорах самостоятельно определяет тот уровень и состав, который она считает необходимым - и уровень экспертов, и уровень самих руководителей делегаций", - добавил Руденко.

По словам Руденко, Россия рассчитывает, что украинская сторона на переговорах будет демонстрировать рациональных подход к российским предложениям.

"Будем надеяться, что они представят нам рациональный подход ко всем тем вещам, о которых я уже говорил [требования о демилитаризации и денацификации]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Руденко, комментируя различные высказывания украинских властей относительно возможных переговоров на территории Белоруссии, заявил, что они на совести самого Киева.

"Мы с ними еще не проводили никаких переговоров, поэтому все эти разговоры оставляю на совести Украины", - сказал замглавы МИД РФ.

"Когда будут переговоры, тогда и будем конкретно что-то обсуждать", - добавил Руденко.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая Администрацию президента. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Встреча назначена в Гомеле. Мединский заявил, что РФ ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени (совпадает с московским).

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.