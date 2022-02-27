Премьер Израиля предложил Путину посредничество на Украине

"В свою очередь Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин в разговоре проинформировал Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. "Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", - подчеркивается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, по итогам было условлено продолжить двусторонние контакты на различных уровнях.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию президента. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию в Гомеле, заявил, что Москва ждет ответ до 15:00 по минскому времени (совпадает с московским).

Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.