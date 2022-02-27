Мединский заявил, что Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Украина подтвердила проведение переговоров с делегацией из Российской Федерации в Гомельской области, заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

"Буквально около 15 часов к нам поступило подтверждение о проведении переговоров, переговоры пройдут в Гомельской области, как мы предлагали", - сказал он в посольстве РФ в Минске.

Мединский также подчеркнул, что Москва гарантирует безопасность украинской делегации, сейчас отрабатывается максимально безопасный маршрут для нее. "Сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины", - заявил он.

По его словам, делегация РФ выезжает из Минска в Гомель на переговоры с Украиной. "Вся наша делегация сейчас выезжает в Гомельскую область", - сказал он.

Помощник президента РФ также сообщил, что Россия готова вести переговоры о мире в любое время суток. "Для нас, повторюсь, каждый час - это спасенные жизни наших братьев - украинских граждан, мирных жителей - и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния. Поэтому мы готовы проводить переговоры, российская сторона и российская делегация готовы проводить переговоры в любое время суток с целью достижения мира", - сказал Мединский.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.