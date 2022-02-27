Слуцкий заявил, что РФ и Украина должны выработать дорожную карту и достичь единой позиции

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Москва и Киев на переговорах должны выработать короткую дорожную карту и достичь единой позиции. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

"Надежда и здравый смысл говорят о том, что пора быть конструктивнее с обеих сторон, <...> прийти, как говорят математики, к общему знаменателю, к единой позиции, по крайней мере по некоторым тезисам. Хотя, честно говоря, по нашей позиции мы настроены достаточно бескомпромиссно. Вместе с тем переговорный процесс - это действительно возможность для каких-то уступок и выработки дорожной карты, но она должна быть очень короткой во времени движения к тем договоренностям, которые, очень и очень на это позволю себе надеяться, с божьей помощью, с помощью здравого смысла, у нас сегодня состоятся, и мы действительно придем к той самой единой позиции", - сказал он.

"Надеюсь, что к этому конструктиву мы имеем шанс прийти уже в конце сегодняшнего дня. Если переговоры продолжатся, еще раз подчеркиваю, если коллеги с украинской стороны будут готовы, мы готовы также. Важен результат, а не то время, которое будет затрачено для его достижения", - добавил парламентарий.

Сам факт согласия Украины на переговоры Слуцкий назвал отрадным. "И, конечно, очевидно, здесь большую роль сыграл Александр Григорьевич Лукашенко в своем разговоре с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, - сказал Слуцкий. - Но вместе с тем услышали в Киеве и нас".

О переговорах

Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляемая им делегация выезжает в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.