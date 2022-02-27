Песков заявил, что российская сторона готова к переговорам в Гомельской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о готовности Киева провести переговоры с Москвой в Гомельской области, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Лукашенко с украинским лидером Владимиром Зеленским. "После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту Путину - с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", - сказал представитель Кремля.

"Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев", - заключил Песков.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь главы государства сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая Администрацию президента. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, около 15:00 мск российской стороне поступило подтверждение о проведении переговоров с Украиной, они пройдут в Гомельской области.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.