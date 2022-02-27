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Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы

По словам президента, высшие должностные лица стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, министр обороны РФ Сергеем Шойгу и президент РФ Владимир Путин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, министр обороны РФ Сергеем Шойгу и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

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"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства в воскресенье на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.

"Есть!", - ответили Шойгу и Герасимов.

Обращаясь к главе Минобороны и начальнику Генштаба, Путин подчеркнул, что западные страны также предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", - добавил он.

Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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